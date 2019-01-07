Жителям Таганрога вода подается пониженным давлением

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:56:02+03:00

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Жители Таганрога сообщают о том, что в кранах едва течет вода, а у некоторых и вовсе ее нет. Как пояснили в местном Водоканале, идет устранение утечки на пересечении 7-ый переулок и Энергетической. Ликвидировать неисправность обещают в течение 7 января. Второй причиной перебоя с водой стала непогода.

- В связи с понижением температуры и усилением отгонного ветра в реках Дон и Миус произошло интенсивное образование донного льда (шуга), что повлияло на уровень водозабора, - говорится в сообщении Водоканала. - Подача холодной водоснабжения в город будет осуществляться пониженным давлением до улучшения погодных условий.