Не хотела знакомиться: в Ростове-на-Дону молодой человек угрожал девушке ножом

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:47:17+03:00

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В городском паблике опубликовали фотографию молодого человека. Как утверждает автор поста, на снимке парень, который ходит по улице с ножом.

- Возле ЖД вокзала, где переходной мост на Лендворец, этот мужчина угрожал девушке ножом из-за того, что она не хотела с ним знакомиться, - говорится в информации. - Преследовал от Гвардейской площади, а когда дошли до моста - взял за руку и поднёс нож к ребрам. Девушка вырвалась и убежала.

Некоторые поставили под сомнение возможность опознать «героя», так как сам снимок плохого качества, другие выразили уверенность в том, что «этот парень скоро найдёт свою судьбу, где нибудь в темных дворах Ростова». Третьи посоветовали все-таки обращаться в полицию, так как за подобные поступки человек должен нести ответственность, а угроза ножом - это действительно серьезно.