«Когда мы вместе, весь мир на паузе»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко сделал в Париже предложение любимой девушуке

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:55:18+03:00

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Похоже, сердце «Мистера Вселенной» Эдуарда Кривенко из Ростова-на-Дону занято всерьез и надолго. Несколько часов назад один из самых красивых мужчин мира сделал предложение своей любимой девушке. Судя по снимкам, произошло это в Париже, возле Эйфелевой башни. Девушка явно не ожидала такого поворота событий, но ответила красавчику «да!», поскольку следующим в серии снимков, опубликованных парой, красуется кольцо на ее пальце.

- Ты для меня целая вселенная, и сколько бы здесь не было строк , ты должна знать , что настоящий, я только с тобой, такой каким меня знают дома, близкие и родные, такой какой меня знает только мама, - признался Эдуард. - Я открыт перед тобой! Когда мы вместе , весь мир на паузе , потому что Любви сильнее нет, и ты знаешь об этом... Моя Женечка, моя семья, моя поддержка и мое все!!!

eduardkrivenko_official Ты для меня целая вселенная

Всего за несколько часов пост модельмена набрал больше десяти тысяч лайков. Поклонники поздравляют пару в комментариях: «Будьте счастливы», «Счастья вам и много много любви! Вы замечательная красивая пара!», «Очень трогательно, чуть не расплакалась...», «Очень приятно читать такие искренние , красивые, добрые и нежные слова в адрес своей любимой девушки» и «Очень рада, что вы нашли любовь всей вашей жизни».