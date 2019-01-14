2019-01-14T09:35:01+03:00
Происшествия

Эвакуированные жильцы обрушившейся девятиэтажки в Шахтах размещены в школе

Губернатор Василий Голубев заверил, что все они будут обеспечены питанием и другой необходимой помощью
Александр СТЕПАНОВ
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Взрывом разрушены квартиры на 8-м и 9-м этажах, пострадали квартиры на 7-м. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Взрывом разрушены квартиры на 8-м и 9-м этажах, пострадали квартиры на 7-м. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Жильцы, эвакуированные из частично обрушившегося из-за взрыва газа девятиэтажного дома в Шахтах, временно размещены в ближайшей школе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который находится на месте происшествия.

- Они будут полностью обеспечены всем необходимым на ближайшее время — питанием, психологической помощью и медицинской, по необходимости, - заверил Голубев.

Взрыв бытового газа, напомним, прогремел в понедельник, 14 января, в 6.18 утра в на девятом этаже многоквартирного дома на ул. Хабарова: один человек погиб, семеро спасены, еще четверых разыскивают в настоящее время под завалами спасатели.

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