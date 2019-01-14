Эвакуированные жильцы обрушившейся девятиэтажки в Шахтах размещены в школе
Жильцы, эвакуированные из частично обрушившегося из-за взрыва газа девятиэтажного дома в Шахтах, временно размещены в ближайшей школе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который находится на месте происшествия.
- Они будут полностью обеспечены всем необходимым на ближайшее время — питанием, психологической помощью и медицинской, по необходимости, - заверил Голубев.
Взрыв бытового газа, напомним, прогремел в понедельник, 14 января, в 6.18 утра в на девятом этаже многоквартирного дома на ул. Хабарова: один человек погиб, семеро спасены, еще четверых разыскивают в настоящее время под завалами спасатели.
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