На месте взрыва в Шахтах ищут еще четверых

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-14T10:11:29+03:00

Все они жильцы квартир верхних этажей

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В Шахтах спасатели ищут четверых жителей квартир, которые находились рядом с местом взрыва. На данный момент разбирают завалы и конструкции свыше 200 человек, задействовано 37 единиц техники.

Напомним, сильный хлопок газа произошел около шести утра 14 января в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по улице Хабарова. В результате произошло частичное обрушение конструкций двух верхних этажей.

Спасатели ищут людей под завалами дома в Шахтах.В Ростовской области произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. Обрушились два этажа. Под завалами могут находиться люди

- В четырех квартирах на 9-м и 8-м этажах проживало 12 человек, из них семеро спасены, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Один человек погиб.

Информация о втором погибшем ребенке, которая появилась в сети, не подтверждается.

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