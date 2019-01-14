На месте взрыва в Шахтах ищут еще четверых
В Шахтах спасатели ищут четверых жителей квартир, которые находились рядом с местом взрыва. На данный момент разбирают завалы и конструкции свыше 200 человек, задействовано 37 единиц техники.
Напомним, сильный хлопок газа произошел около шести утра 14 января в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по улице Хабарова. В результате произошло частичное обрушение конструкций двух верхних этажей.
Спасатели ищут людей под завалами дома в Шахтах.В Ростовской области произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. Обрушились два этажа. Под завалами могут находиться люди
- В четырех квартирах на 9-м и 8-м этажах проживало 12 человек, из них семеро спасены, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Один человек погиб.
Информация о втором погибшем ребенке, которая появилась в сети, не подтверждается.
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Хлопок газа в Ростовской области.
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