Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей
Семья погибшей при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах Виктории Лариковой в ближайшее время получит финансовую помощь, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который возглавил оперативный штаб на месте ЧП.
- Мы окажем помощь семье погибшей — этот вопрос будет рассмотрен очень быстро: думаю, что уже буквально завтра все необходимые документы будут готовы, чтобы была оказана поддержка в размере 1 миллиона рублей, - отметил Голубев.
По его информации, эпицентр взрыва находился в квартире №71 на девятом этаже. В результате взрыва были разрушены квартиры на двух верхних этажах, семь человек госпитализированы, судьба еще четверых неизвестны, их разыскивают под завалами. Остальные 140 жильцов эвакуированы, часть из них временно размещена в школе.
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