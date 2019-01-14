2019-01-14T10:30:45+03:00
Происшествия

Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей

Соответствующее распоряжение отдал губернатор Василий Голубев
Александр СТЕПАНОВ
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Погибшая Виктория Ларикова с дочерью. Фото: соцсети.Погибшая Виктория Ларикова с дочерью. Фото: соцсети.
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Семья погибшей при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах Виктории Лариковой в ближайшее время получит финансовую помощь, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который возглавил оперативный штаб на месте ЧП.

- Мы окажем помощь семье погибшей — этот вопрос будет рассмотрен очень быстро: думаю, что уже буквально завтра все необходимые документы будут готовы, чтобы была оказана поддержка в размере 1 миллиона рублей, - отметил Голубев.

По его информации, эпицентр взрыва находился в квартире №71 на девятом этаже. В результате взрыва были разрушены квартиры на двух верхних этажах, семь человек госпитализированы, судьба еще четверых неизвестны, их разыскивают под завалами. Остальные 140 жильцов эвакуированы, часть из них временно размещена в школе.

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