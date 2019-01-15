"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип

СЕГОДНЯ 18:19 2019-01-15T18:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Василий Вакуленко (он же - Баста из Ростова-на-Дону) и популярный рэпер T-Fest презентовали свой новый клип «Скандал» (Piano Version). Количество просмотров уже тянет на рекордное. Только на странице Басты в инстаграме за четыре часа видео посмотрели свыше 300 тысяч раз.

Комментарии, естественно, не заставили себя ждать и они очень разные (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Шикарный трек, слушаю и наслаждаюсь», «Дядь Вась, ты ведь можешь на много лучше! Верю в тебя!», «Василий не бери этот стиль музыки, он не твой!», «До мурашек!», «Баста хорош в любом стиле», «Супер эмоции», «Василий Михайлович, не хватает Ноггано и былого хулиганства».

Премьера клипа! @t_fest feat. @bastaakanoggano - Скандал (Piano Version)!.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Басты: у автора "Выпускного" не было своего бала, рэпера Василия Вакуленко выгнали из школы за прогулы

Как такого выпускного в школе у музыканта не было - в десятом классе за длительные прогулы ученика «попросили» с вещами на выход. Он и пошел - в музыкальное училище, а потом - собирать стадионы и учить подрастающих исполнителей на шоу «Голос» Первого канала. (подробности)