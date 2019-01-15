2019-01-15T18:46:41+03:00
Общество

"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип

Количество просмотров превысило уже несколько сотен тысяч
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стоп-кадр видео.Стоп-кадр видео.
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Василий Вакуленко (он же - Баста из Ростова-на-Дону) и популярный рэпер T-Fest презентовали свой новый клип «Скандал» (Piano Version). Количество просмотров уже тянет на рекордное. Только на странице Басты в инстаграме за четыре часа видео посмотрели свыше 300 тысяч раз.

Комментарии, естественно, не заставили себя ждать и они очень разные (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Шикарный трек, слушаю и наслаждаюсь», «Дядь Вась, ты ведь можешь на много лучше! Верю в тебя!», «Василий не бери этот стиль музыки, он не твой!», «До мурашек!», «Баста хорош в любом стиле», «Супер эмоции», «Василий Михайлович, не хватает Ноггано и былого хулиганства».

Премьера клипа! @t_fest feat. @bastaakanoggano - Скандал (Piano Version)!.

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