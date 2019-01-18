2019-01-18T11:31:38+03:00
Дом. Семья

Ростовчан приглашают на день рождения слонихи Эколь

Малютке исполняется два года
Илья БОГОМОЛОВ
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Слониха Эколь учится у взрослых родственников. Стоп-кадр из видео Нины Курбаткиной.Слониха Эколь учится у взрослых родственников. Стоп-кадр из видео Нины Курбаткиной.
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Завтра, 19 января, в Ростовском зоопарке будут праздновать день рождения слонихи. Малютке Эколь исполнится два года.

- Так же, как и люди, слоны в этом возрасте еще дети. Эколь живет с мамой, питается ее молоком и чаще взрослых спит днем лежа, - рассказали зоологи. - Слониха очень любопытна - пробует все на вкус. Хоботом еще учится пользоваться, поднимать маленькие предметы ей пока не по силам. Также учится делить крупные куски корма на небольшие части, которые удобно есть. Обучением малышки занимаются мама Синта и сестра Ситара. Сестры, как им и положено, часто балуются, за что бывают наказаны строгой мамой.

Во время праздника посетители зоопарка смогут увидеть, как слонихи купаются и делают праздничный маникюр. И, конечно же, маленькую именинницу ждет праздничный торт. Гостей приглашают 19 января в 13 часов в здание слоновника.

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