В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 39-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-18T12:12:07+03:00

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Южное следственное управление на транспорте распространило официальное сообщение о начале проверки по факту гибели 39-летней женщины на 1132 км перегона «Горная-Шахтная» Северо-Кавказской железной дороги.

- По предварительным данным, 18 января примерно в 7:15 в черте города Шахты пассажирским поездом «Москва - Кисловодск» была смертельно травмирована местная жительница, - говорят в ведомстве.

Несчастная погибла до приезда скорой. Как рассказал машинист поезда, женщина хотела перебежать железнодорожное полотно прямо перед локомотивом, он применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть не забывать, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.