В Ростове-на-Дону начали выдавать автономера с кодом 761

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-20T13:35:55+03:00

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В социальных сетях обсуждают новые номера, которые стала выдавать донская автоинспекция. Вместо привычного кода «161» там уже другая цифра - «761». Водители не стали резко и гневно критиковать новшество, большинство пришли к согласию в том, что цифра семь не принесет определенных изменений.

- Все равно какие цифры, - написали одни в комментариях.

- Начнут менять последовательность букв и цифр. Больше 113 миллионов комбинаций в каждой серии, - поделились знаниями другие.

А третьи, кстати, добавили, что были в МРЭО, но им выдали государственные номера с привычными цифрами.

- Видимо, зависит от подразделения, - резюмировали фолловеры.

Напомним, о том, что на государственных номерах может появиться «семерка», стало известно пять лет назад. Это связано с тем, что стали заканчиваться цифровые и буквенные комбинации с кодом региона «61» и «161».