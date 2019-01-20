2019-01-20T13:35:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начали выдавать автономера с кодом 761

Автомобилисты не стали критиковать новшество
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: инстаграмФото: инстаграм
Изменить размер текста:

В социальных сетях обсуждают новые номера, которые стала выдавать донская автоинспекция. Вместо привычного кода «161» там уже другая цифра - «761». Водители не стали резко и гневно критиковать новшество, большинство пришли к согласию в том, что цифра семь не принесет определенных изменений.

- Все равно какие цифры, - написали одни в комментариях.

- Начнут менять последовательность букв и цифр. Больше 113 миллионов комбинаций в каждой серии, - поделились знаниями другие.

А третьи, кстати, добавили, что были в МРЭО, но им выдали государственные номера с привычными цифрами.

- Видимо, зависит от подразделения, - резюмировали фолловеры.

Напомним, о том, что на государственных номерах может появиться «семерка», стало известно пять лет назад. Это связано с тем, что стали заканчиваться цифровые и буквенные комбинации с кодом региона «61» и «161».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса
В Ростове-на-Дону задержали грабителя, который напал на прохожего
В Ростовской области в Крещенских купаниях участвовали 130 тысяч человек
«Ростов-Дон» с крупным счетом выиграл у ГК «Ставрополье»
В Ростове-на-Дону собутыльники отобрали у товарища часы и телефон
В Ростове-на-Дону воришка под видом родителя украл из детского сада деньги и мобильник
«Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом
В Ростове-на-Дону больницу реконструируют за 75,5 миллиона рублей
Двое в больнице: В Ростове-на-Дону «четырнадцатая» влетела под грузовик
В городе Аксае новый глава администрации
В Ростове-на-Дону неизвестная украла телефон из детской коляски
«Приезжайте рожать в Магадан»: Поклонники беременной Виктории Лопыревой советует врачей и роддома
«Собаку сбила машина»: Хозяин, выбросивший животное из окна шестого этажа, рассказал свою версию событий
В Ростове-на-Дону злоумышленники несколько дней выносили фрезерный станок по частям
Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева
В Крещенскую ночь в Ростовской области дежурили более двух тысяч спасателей
У федеральной трассы «Дон» обнаружили минное поле и расходный склад боеприпасов
«Красивый вид сзади»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в облегающих лосинах рассказала, как прийти в форму после праздников
В Ростовской области таможенники нашли в «Мерседесе» тайник с кофе
На мосту по улице Малиновского в Ростове-на-Дону введут новое ограничение