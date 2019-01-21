2019-01-21T17:27:01+03:00
Общество

Таганрогские чиновники объяснили размер пособия в 47,5 рубля

В администрации уверяют: поддержка была выдана в соответствии с законом
Ольга ГОПАЛО
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В администрации уверяют: поддержка была выдана в соответствии с законом.В администрации уверяют: поддержка была выдана в соответствии с законом.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Чиновники города Таганрога официально высказались на тему единовременного пособия в 47,5 рубля, которое получила многодетная мать. О впечатляющей сумме стало известно после того, как местный юрист опубликовал в Интернете официальный ответ управления соцзащиты, прокомментировав его так: «Федеральная программа по профилактике ожирения».

«И ни в чем себе не отказывайте»: в Таганроге многодетной матери назначили выплату в 47,5 рубля

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Как рассказала «КП-Ростов» сама многодетная мать, она просила помочь, так как оказалась в трудной жизненной ситуации. Бывшие родственники фактически выставили ее из квартиры и ей были необходимы деньги, чтобы найти новое подходящее жилье.

- Сумма в размере 47,5 рублей – это единоразовая поддержка, она была высчитана и выдана в соответствии с законом и зависела исключительно от общего дохода семьи: во многих случаях данная выплата гораздо больше, - рассказали в администрации Таганрога. - Это была доплата, до общей суммы, которая укладывается в рамки прожиточного минимума всей семьи.

В общей сложности на всю семью ежемесячно у таганроженки получается 38494,38 рублей, до этой суммы в декабре 2018 года не хватило 47, 5 рублей. Они и были доплачены.

Кроме того, вот уже десять лет женщина состоит на учёте в Управлении соцзащиты, пользуется мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по категории «многодетная семья», а также получает субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячно получает пособие в сумме 405 рублей на каждого ребенка. Чиновники добавили, что общий объем мер социальной поддержки, оказанных в 2018 году, составил 27 637,9 рубля.

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