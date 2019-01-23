2019-01-23T12:42:13+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону за ночь отремонтировали 16 улиц

Дорожники не боятся чинить асфальт зимой
Илья БОГОМОЛОВ
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Общая площадь работ составила более 550 м².Общая площадь работ составила более 550 м².Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В ночь на 23 января в Ростове отремонтировали 16 улиц, сообщает Департамент автомобильных дорог города. В список вошли улицы Доватора, Шолохова, Ленина, Щаденко, Машиностроительный, Толмачева, Толмачева, Российская, Благодатная и другие. Общая площадь работ составила более 550 квадратных метров. Дорожники пояснили, что ремонт выполнялся с использованием литой асфальтобетонной смеси, которая не требует уплотнения в процессе укладки, что позволяет оперативного устранять разрушения дороги в зимний период. Смесь заливается при температуре в 190-220 °С.

- При наступлении благоприятных погодных условий (среднесуточной температуры воздуха +5 градусов) технически исправное состояние будет поддерживаться с использованием традиционной асфальтобетонной смеси, - уточнили в департаменте.

На 2019 году уже сформирован список улиц, на которых будет проведен ремонт асфальта на всю ширину проезжей части с устройством тротуаров. Это дороги общей протяженностью 23,8 километра и площадью покрытия 307153 тысячи квадратных метров.

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