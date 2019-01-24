2019-01-24T11:35:30+03:00
Спорт

ФК "Ростов" заключил контракт с полузащитником Ивелином Поповым сроком на 2,5 года

Новичок уже присоединился к "желто-синим" на сборе в Катаре
Виктор ГОВОРОВ
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Ивелина Попова (в центре) приветствуют в команде президент Арташес Арутюнянц (справа) и главный тренер Валерий КарпинИвелина Попова (в центре) приветствуют в команде президент Арташес Арутюнянц (справа) и главный тренер Валерий КарпинФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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ФК "Ростов" сообщил о подписании контракта с очередным новичком - им стал экс-полузащитник "Спартака" и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов. Соглашение с футболистом подписано сроком на 2,5 года.

Ивелин Попов хорошо известен российским любителям футбола по выступлениям за "Кубань", куда он перешел в 2012 году из турецкого "Газиантеспора". В составе краснодарцев атакующий полузащитник провел 80 матчей и забил 19 мячей. Спустя три года болгарин перешел в московский "Спартак" (77 матчей, 6 мячей) и стал с ним чемпионом России в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Рубин" (9 матчей, 4 мяча).

Ивелин Попов уже присоединился к своим новым партнерам на сборе в Катаре, где ФК "Ростов" принимает участие в турнире Фонбет "Кубок Матч Премьер". В первом матче "желто-синие" в драматичном поединке уступили на последних минутах московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Завтра, 25 января, команда Валерия Карпина сыграет со столичным "Локомотивом", который, в свою очередь, уверенно обыграл питерский "Зенит" (3:1). Начало встречи "Ростов" - "Локомотив" в 21.00. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал "Матч ТВ".

Голы новичка ФК "Ростов" Ивелина Попова .

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