2019-01-26T12:34:30+03:00
Авто

Автохам с большим сердцем: ростовчане обсуждают водителя, занимающего два парковочных места

Одни горожане возмущены таким поведением, другие сетуют на малое количество парковок
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную на парковке жилого комплекса по улице Мачтовой. На снимке изображено, как одна иномарка, стоя по диагонали, занимает сразу два парковочных места.

- Наглый "Логан"! Уже второй день так паркуется! Занимает второе место для другой машины, - сообщил автор фото.

В комментариях горожане стали давать советы, как можно поступить с этим "заботливым" автомобилистом. Люди писали, что таким водителям стоит прокалывать колеса, разбивать лобовое стекло или подпирать его машину своим автомобилем. Некоторые посоветовали просто поговорить с автохамом. Но нашлись и те, кто понимает, зачем он так поступает.

- А что, лучше, когда ваша супруга приехала домой раньше вас и не заняла место, а вы долго и нудно колесите в поисках парковки, потому что все занято гостями соседей? Вы паркуетесь далеко от дома, настроение портится, - написала пользовательница сети Светлана.

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