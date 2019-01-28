2019-01-28T13:44:38+03:00
Спорт

"ФК "Ростов" - отличное продолжение карьеры для Матиаса!": тренер "Брайтона" оценил норвежского новичка "желто-синих"

Полузащитник Матиас Норманн имеет опыт выступлений за молодежную сборную своей страны
Виктор ГОВОРОВ
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Матиас Норманн покинул ряды "Брайтона". Фото: официальный сайт "Брайтона"Матиас Норманн покинул ряды "Брайтона". Фото: официальный сайт "Брайтона"
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Пресс-служба ФК "Ростов" сообщила о пополнении в рядах команды: клуб подписал соглашение с 22-летним полузащитником Матиасом Норманном. До последнего момента Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги "Брайтон". Прежде играл за ряд норвежских клубов, а в прошлом сезоне был арендован "Мольде", где был в одной команде с другим футболистом "желто-синих" Бьорном Сигурдарсоном. В составе "Мольде" Матиас провел 18 матчей (один гол и четыре голевые передачи). Новичок "Ростова" имеет опыт привлечения в молодежную сборную Норвегии.

- Мне было приятно работать с Матиасом на всем протяжении, пока он был в клубе, - говорит тренер "Брайтона" U-23 Саймон Раск. - Однако, его трансфер - благо для всех заинтересованных сторон, и прежде всего - для самого игрока. После возвращения из аренды из Норвегии, он показал свое мастерство и помог нашей команде. Мы желаем Матиасу всего хорошего в его выступлении в России и построении карьеры в большом футболе, - заключил Раск.

Сегодня, 28 января, подопечные Валерия Карпина проведут матч в рамках Фонбет Кубок Премьер-лиги. Соперником ростовчан будет питерский "Зенит", до этого потерпевший на турнире два поражения с общим счетом 1:6 (1:3 от "Локомотива" и 0:3 от "Спартака"). "Желто-синие", в свою очередь, в драматичном поединике уступили "Спартаку" (1:2) и проиграли по пенальти "желенодорожникам" 3:4 (в основное время ничья 1:1).

Начало матча "Ростов" - "Зенит" - в 20.00. Прямая трансляция состоится на телеканале "Матч ТВ".

Матиас Норманн - игрок "Ростова"!.

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