2019-01-28T14:10:30+03:00
Общество

Свалка на Каширской в Ростове-на-Дону ликвидирована

В редакцию "КП" пришел официальный ответ от чиновников
Ольга ГОПАЛО
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На фото мусорка на Каширской 4/1. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".На фото мусорка на Каширской 4/1. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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На сайте kp.ru мы опубликовали материал «В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают гору мусора на Каширской». Импровизированную свалку умудрился заснять один из Интернет-пользователей, после чего опубликовал снимки в городском паблике.

- На фото мусорка на Каширской 4/1, - написал автор снимков. - Местные жители говорят, что с Нового года отсюда еще ни разу не вывозили мусор. Такая же ситуация во многих дворах города. Хотя ростовчанам обещали, что в 2019 году ситуация с мусором на улицах станет лучше.

Пост собрал больше сотни лайков и несколько десятков комментариев.

В редакцию «Комсомольской правды» пришел официальный ответ из Администрации Ростова-на-Дону.

- Как сообщает администрация Советского района города Ростова-на-Дону, с 1 января 2019 вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор «Чистый город», - говорится в официальном ответе. По информации, предоставленной управляющей компанией ООО «УК Первая», свалочный очаг ликвидирован.

КОНКРЕТНО

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