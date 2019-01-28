2019-01-28T18:42:03+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону пообещали увеличить количество транспорта в Суворовский

Местные жители вынуждены брать автобусы штурмом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ежедневно такие битвы происходят в Суворовском. Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-ДонуЕжедневно такие битвы происходят в Суворовском. Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
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Для жителей Суворовского района, которые вынуждены брать автобусы штурмом, есть хорошая новость. Администрация города услышала многочисленные жалобы на отсутствие транспорта.

- Так, для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества единиц выпускаемой техники по маршрутам №27, 10а, 1, - говорится в официальном сообщении мэрии города. - По маршрутам №18 и 81 в целях увеличения провозной способности планируется увеличение класса подвижного состава.

Власти Ростова просят жителей, которые столкнулись со сбоем в работе общественного транспорта, обращаться в колл-центр по телефону «горячей линии» 8-800-222-76-76. Диспетчеры уточнят информацию о маршрутной сети донской столицы, актуальном расписании и движении транспорта в режиме реального времени, а также временных ограничениях.

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