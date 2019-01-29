2019-01-29T15:22:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону под мостом застряли "Акцент", мусоровоз и автоцистерна

Желание протиснуться сыграло с водителями злую шутку
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии необычного ДТП, которое произошло на проезде под путепроводом, там, где улица Текучева соединяется с улицей 1-ой Конной Армии. На снимках запечатлено, как легковушка Hyundai Accent застряла между двумя крупногабаритными автомобилями - мусоровозом и автоцистерной. Очевидцы рассказывают, что сегодня в первой половине дня, 29 января, под мостом столкнулись коммунальный "КамАЗ" и легковушка, а после мимо них пыталась проехать автоцистерна, но ее маневр тоже не удался.

Комментируя ДТП, горожане негодуют по поводу того, что три машины втиснулись в достаточно узкий проезд под мостом и создали пробку. На данный момент автомобили уже разъехались, оставив себе "на память" царапины на кузовах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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