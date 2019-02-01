Ветрогенераторы обеспечат электроосвещение обхода Аксая

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-01T10:33:46+03:00

Такое техническое решение в Ростовской области будет применяться впервые

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Стали известны технологические решения строительства обхода Аксая. Проектом предусмотрено возведение ветровых электростанций, энергия которых будет в дальнейшем использоваться для освещения этого участка трассы «Дон». Ветрогенераторы должны полностью обеспечить потребность.

Напомним, реконструкция обхода Аксая предусматривает строительство новой дороги - дублера М-4 «Дон» с 1036-го по 1072-й км. Общая протяженность объекта составит 65 км, стоимость проекта - 77 млрд рублей. Предполагается строительство 24 искусственных сооружений, в том числе моста через Дон высотой 20 метров и протяженностью 1800 метров (в три раза длиннее Ворошиловского).

- Из-за особенностей рельефа планируется уложить в земляное полотно более 23 млн кубометров грунта, - сообщает правительство Ростовской области. - Строить объект предстоит по немецким технологиям. Толщина дорожной одежды – в полтора раза больше относительно российских норм, ее расчетный срок службы составит 30 лет.

На данный момент идет разработка рабочей документации на перенос коммуникаций. Полностью Аксайский обход намечено сдать в эксплуатацию в 2024 году, впоследствии участок станет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU