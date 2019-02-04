В Ростове-на-Дону чиновники ищут автора ролика об «электрике», который сдавал в аренду телевизоры в больнице
В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, автор которого уверяет - в больнице собирают за просмотр телевизора по 50 рублей в сутки. По его словам, кадры сняты в больнице скорой медицинской помощи города, а деньги собирает мужчина в белом халате, представившийся на камеру местным электриком.
Ролик уже посмотрели больше десяти тысяч человек, а в городском Управлении здравоохранения уже начали свою проверку.
- Автор сюжета не идентифицирован, как пациент, проходящий в настоящее время лечение в стационаре БСМП, - говорится в официальном ответе горздрава, - в связи с чем просим пациента, снявшего данное видео, или присутствующих при этом лиц обратиться в Управление здравоохранения. В результате проверки будет выявлено: относится ли данная видеозапись к названному лечебному учреждению, и имел ли место сам факт взимания денежных средств.
Там пообещали привлечь виновных к ответственности. И добавили: "коммерческой деятельностью по предоставлению пациентам бытовых приборов, в том числе телевизоров в прокат больница не занимается".
АЛЛО!
Тех, кто знаком с ситуацией, просят звонить по телефону: 280-97-20.
ИСТОЧНИК KP.RU