2019-02-04T22:12:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону чиновники ищут автора ролика об «электрике», который сдавал в аренду телевизоры в больнице

В городском Управлении здравоохранения проводят свою проверку
Ольга ГОПАЛО
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Скандал в стенах самой крупной в городе больнице скорой медицинской помощи к. Фото: ГОПАЛО ОльгаСкандал в стенах самой крупной в городе больнице скорой медицинской помощи к. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, автор которого уверяет - в больнице собирают за просмотр телевизора по 50 рублей в сутки. По его словам, кадры сняты в больнице скорой медицинской помощи города, а деньги собирает мужчина в белом халате, представившийся на камеру местным электриком.

Ролик уже посмотрели больше десяти тысяч человек, а в городском Управлении здравоохранения уже начали свою проверку.

- Автор сюжета не идентифицирован, как пациент, проходящий в настоящее время лечение в стационаре БСМП, - говорится в официальном ответе горздрава, - в связи с чем просим пациента, снявшего данное видео, или присутствующих при этом лиц обратиться в Управление здравоохранения. В результате проверки будет выявлено: относится ли данная видеозапись к названному лечебному учреждению, и имел ли место сам факт взимания денежных средств.

Там пообещали привлечь виновных к ответственности. И добавили: "коммерческой деятельностью по предоставлению пациентам бытовых приборов, в том числе телевизоров в прокат больница не занимается".

АЛЛО!

Тех, кто знаком с ситуацией, просят звонить по телефону: 280-97-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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