В Ростове-на-Дону расселят восемь аварийных домов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-06T15:35:29+03:00

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Администрация Ростова-на-Дону сообщила о начале расселения жителей сразу восьми домов, состояние которых признано аварийным. Владельцам квартир будет предоставлено другое жилье. Это уже второй этап реализации областной адресной программы, утвержденной два года назад.

- Предусмотрено расселение домов: ул. Баумана, 53 лит. В, пер. Державинский, 33, лит. А, ул. Мечникова, 57, лит. АА1, ул. Социалистическая, 87, лит. АА1А2,Б, пер. Братский, 114, лит. В, ЗЗ1, ул. 22-я линия, 6, лит.Б, ул. Маркова, 1а, лит. АА1, пер. Ученический, 14, лит. Б), - пояснили в администрации города. - В них проживает 40 семей (109 человек).

Напомним, во время первого этапа программы 24 семьям выплачена выкупная стоимость, а шести - приобретены жилые помещения взамен аварийных.

ИСТОЧНИК KP.RU