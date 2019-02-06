2019-02-06T15:35:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону расселят восемь аварийных домов

Жителям предложат другое жилье
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Администрация Ростова-на-Дону сообщила о начале расселения жителей сразу восьми домов, состояние которых признано аварийным. Владельцам квартир будет предоставлено другое жилье. Это уже второй этап реализации областной адресной программы, утвержденной два года назад.

- Предусмотрено расселение домов: ул. Баумана, 53 лит. В, пер. Державинский, 33, лит. А, ул. Мечникова, 57, лит. АА1, ул. Социалистическая, 87, лит. АА1А2,Б, пер. Братский, 114, лит. В, ЗЗ1, ул. 22-я линия, 6, лит.Б, ул. Маркова, 1а, лит. АА1, пер. Ученический, 14, лит. Б), - пояснили в администрации города. - В них проживает 40 семей (109 человек).

Напомним, во время первого этапа программы 24 семьям выплачена выкупная стоимость, а шести - приобретены жилые помещения взамен аварийных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за футбольных матчей
В Ростове-на-Дону хотят увеличить парк снегоуборочной техники
Стащил диски, колеса и инструменты: житель Аксайского района обчистил гараж на 200 тысяч рублей
В Ростовской области фермера осудили за мошенничество с деньгами на покупку оросительной системы
В Батайске сотрудники уголовного розыска присваивали деньги, которые выдавались для информаторов
В Ростове-на-Дону состоится открытие IV Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику»
В Ростовской области коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога
В Ростове-на-Дону разработали «ГТО по русскому языку» для бизнесменов и чиновников
Василий Голубев раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове-на-Дону по устранению гололеда на тротуарах
В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону лису засняли на видео