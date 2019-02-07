Неслабо полыхало: в центре Ростова-на-Дону сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-07T10:00:01+03:00

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Вечером 6 февраля в центре Ростова-на-Дону произошел пожар. Множество очевидцев наблюдали бушующее пламя и выкладывали видео с места ЧП в социальные сети.

- В 21:43 на улице Филимоновской загорелся двухэтажный частный дом, повреждена кровля на площади в 72 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали сотрудники МЧС.

Пожар ликвидировали в 22:23, на месте работали шесть бригад спасателей.

Ростовчане в соцсетях пишут, что горел старый дом, стоявщий среди новостроек. Отсюда у них возникли мысли о том, что причиной ЧП могло стать выжигание старой застройки на дорогой земле центра города.

- Вряд ли это поджог. Дом частный, деревянный, по словам хозяина, загорелось то ли на втором этаже, то ли на чердаке, но внутри. Так что поджог можно исключить. Скорее всего, проводка коротнула, - пишет один из комментаторов, который, по его словам, участвовал в тушении огня.

ИСТОЧНИК KP.RU