Соцсети: в Ростове-на-Дону парень ради лайков залез в мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-08T18:43:26+03:00

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Ростовчане обсуждают видео, которое появилось в социальных сетях. Молодой человек, сняв куртку, лихо запрыгнул в мусорный контейнер, закрыв за собой крышку. За кадром его приятель отсчитывал время.

- Когда решил сделать Ростов чище, - написал автор поста и, судя по всему, записи.

Комментарии не заставили себя ждать. Одни поставили под сомнение, что все случилось в Ростове, другие прошлись по умственным способностям главного героя записи: «Что не сделаешь ради лайков», «Глупо и не смешно», «Жаль, что его мусоровоз не принял», «Решил себя выкинуть? Неплохая идея», «А че вылез?», «Таким отбросам там и место». Нашлись и те, кто посчитал, что виной всему проигранный спор.

Стоп-кадр видео ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"

ИСТОЧНИК KP.RU