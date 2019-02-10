2019-02-10T17:52:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Ленина

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства аварии, которая случилась рано утром в воскресенье, 10 февраля. По предварительный данным, водитель Нyundai Accent, двигаясь по Ленина, возле дома № 123б не справился с управлением. Иномарка на скорости задела бордюр, после чего опрокинулась и врезалась в дерево.

- В результате аварии пострадал 25-летний водитель и пассажирка, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Молодых людей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В социальных сетях уже появились снимки последствий дорожного происшествия на Ленина. Комментарии ростовчан не заставили себя ждать (авторские орфография и пунктуация сохранены):«Гонять не следует», «Потом его продадут за 300к как не бит и не крашен», «Хорошо, что еще живы», «Водители, будьте аккуратны, вас ждут дома!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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