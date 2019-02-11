2019-02-11T10:21:42+03:00
Происшествия

В Новочеркасске при пожаре погиб мужчина

Причина происшествия выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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В воскресенье, 10 февраля, в службу экстренного реагирования Новочеркасска позвонили жители улицы Речной, попросив приехать как можно быстрее - загорелся частный дом, расположенный по соседству. На место выехали два расчета пожарных (восемь человек).

- По прибытию выяснилось, что огнем повреждены домашние вещи на площади двух квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть погибший.

Причина возгорания выясняется, не исключено, что виной всему неосторожное обращение с огнем или курение в постели.

ВНИМАНИЕ!

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, от этого зависят жизни людей и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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