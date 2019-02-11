В Новочеркасске при пожаре погиб мужчина
В воскресенье, 10 февраля, в службу экстренного реагирования Новочеркасска позвонили жители улицы Речной, попросив приехать как можно быстрее - загорелся частный дом, расположенный по соседству. На место выехали два расчета пожарных (восемь человек).
- По прибытию выяснилось, что огнем повреждены домашние вещи на площади двух квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть погибший.
Причина возгорания выясняется, не исключено, что виной всему неосторожное обращение с огнем или курение в постели.
ВНИМАНИЕ!
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, от этого зависят жизни людей и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».
ИСТОЧНИК KP.RU