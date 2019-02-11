2019-02-11T11:54:08+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону свыше 40 пожарных потушили возгорание в жилом доме

Причина выясняется
Ирина ПОТЕРЯ
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Горел жилой домГорел жилой домФото: ГУ МЧС России по РО
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В понедельник, 11 февраля, в центре Ростова-на-Дону потушили пожар в жилом трехэтажном доме № 45 по улице Шаумяна.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» в 10:43, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В 11:10 огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как пояснили в службе спасения, горела квартира, расположенная на втором этаже. В тушении участвовали 47 сотрудников МЧС, которые задействовали 15 единиц техники. Причину происшествия будут выяснять специалисты.

Напомним, накануне, 10 февраля, в Новочеркасске во время пожара в частном доме погиб человек. Спасатели полагают, что виной всему неосторожное обращение с огнем.

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по РО

Во время пожара никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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