В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Шаумяна погиб человек

11 Февр. 12:21 2019-02-11T12:21:48+03:00

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Региональное МЧС уточнило данные по пожару в жилом трехэтажном доме № 45 по улице Шаумяна.

- В ходе дополнительной разведки обнаружен погибший на втором этаже, - пояснили в службе спасения. - Личность устанавливается.

Напомним, в жилом доме загорелась квартира на втором этаже. В тушении задействовали 47 спасателей, которые эвакуировали четырех жильцов, а с огнем справились в течение 20 минут. Изначально сообщалось, что во время происшествия никто не пострадал. Причина возгорания еще неизвестна, на месте работают эксперты.

ВНИМАНИЕ!

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, от этого зависят жизни людей и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU