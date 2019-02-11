2019-02-11T17:40:20+03:00
Спорт

Футбольный матч "Ростов" - "Енисей" пройдет в Сочи

Красноярский клуб попросил о переносе места игры
Илья БОГОМОЛОВ
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Стадион "Фишт".Стадион "Фишт".Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный матч 18 тура Чемпионата России между клубами "Ростов" и "Енисей" пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

- По информации РПЛ, сибирский клуб обратился в лигу с соответствующим заявлением, - сообщает пресс-служба "желто-синих".

- Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион Красноярска будет использоваться для проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады (пройдет с 2 по 12 марта, - прим. авт.), политически важного события не только для края, но и всей России, - внесли ясность их коллеги из клуба-соперника.

Игра пойдет 3 марта. Добавим, что сейчас "Ростов" находится на 7 месте в турнирной таблице (24 очка), а "Енисей" замыкает ее всего с 10 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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