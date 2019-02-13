Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону

13 Февр. 09:10 2019-02-13T09:11:35+03:00

Она ушла из дома на уроки и не вернулась

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Полиция распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. В донской столице разыскивают 16-летнюю Карину Григорян. Накануне, 12 февраля, девушка ушла из дома на уроки, после чего перестала выходить на связь. Родные сначала пытались самостоятельно найти Карину, а потом обратились за помощью в полицию.

- Устанавливают местонахождение Григорян Зои Кареновны, 2002 года рождения, которая 12 февраля текущего года ушла из дома, - говорится в обращении полиции. - Приметы: на вид 17 лет, рост 155 см, глаза карие, волосы черные длинные прямые.

Карина ушла из дома, надев черные брюки, серую майку, красный пуховик, темные сапоги шнурках.

ВНИМАНИЕ!

Просьба ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении несовершеннолетней сообщить по телефонам:

254-28-11, 8-999-471-35-43, 249-25-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU