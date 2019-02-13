2019-02-13T10:50:23+03:00
Авто

Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи

Очевидцы предположили, что водитель, спровоцировавший пробку, приехал послушать известную певицу
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61".Стоп-кадр из видео группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61".
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Ростовчане в социальных сетях обсуждают видео с улицы Закруткина, где вечером 12 февраля встали трамваи. Инцидент произошел возле КСК "Экспресс", где в это время проходил концерт певицы и наставницы шоу "Голос" Ани Лорак. Водитель белой иномарки припарковал свой автомобиль на трамвайном пути, в следствие чего движение рельсового транспорта остановилось. На ролике, снятом очевидцем, видно, минимум, восемь стоящих "в очереди" вагонов. Чтобы урегулировать ситуацию, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

- Водитель оставил авто на трамвайных путях возле "Экспресса", и пошел на концерт Ани Лорак. Надеемся, концерт был хороший, - написал автор видео.

Поклонник Ани Лорак остановил движение трамваев. 12 февраля..

Ростовчане разразились сотнями гневных комментариев в адрес автохама и выразили надежду на то, что его иномарку забрал эвакуатор. Правда, некоторые горожане отметили, что в донской столице немало таких водителей, ведь новости о перекрытых рельсах появляют довольно часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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