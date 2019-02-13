В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В следственном изоляторе № 5 задержали продуктовую посылку для одного из обвиняемых. В ней сотрудники нашли запрещенные вещества.
- В черносливе был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, предположительно, наркотического содержания, - пояснили в службе исполнения наказания.
Изъятое передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы, если подозрения подтвердятся, ростовчанке может грозить уголовное дело.ВВ
В тот же день около исправительной колонии № 2 задержали 23-летнего жителя Азова, который пытался через забор перебросить запрещенные предметы, но оперативники успели раньше. Во время личного досмотра у него изъяли 4 полимерных свертка, в которых находилось 112 таблеток белого цвета, 96 капсул в желтой оболочке, а также растительная масса зеленого цвета (предположительно наркотического содержания).
По обоим фактам проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU