2019-02-13T19:11:29+03:00
Общество

В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУФСИН по РО
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В следственном изоляторе № 5 задержали продуктовую посылку для одного из обвиняемых. В ней сотрудники нашли запрещенные вещества.

- В черносливе был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, предположительно, наркотического содержания, - пояснили в службе исполнения наказания.

Изъятое передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы, если подозрения подтвердятся, ростовчанке может грозить уголовное дело.ВВ

В тот же день около исправительной колонии № 2 задержали 23-летнего жителя Азова, который пытался через забор перебросить запрещенные предметы, но оперативники успели раньше. Во время личного досмотра у него изъяли 4 полимерных свертка, в которых находилось 112 таблеток белого цвета, 96 капсул в желтой оболочке, а также растительная масса зеленого цвета (предположительно наркотического содержания).

По обоим фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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