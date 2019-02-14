А этикетки известных брендов: под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское
Под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали контрафактный алкоголь. Производство располагалось в ангаре, где было установлено специальное оборудование. Операцию проводили сотрудники ФСБ, полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН.
На подпольном заводе работали 14 человек. Фото: МВД России
- Были установлены организатор и 14 граждан, которые работали на нелегальном производстве, - пояснили в правоохранительных органах. - В результате обысков, проведенных на территории подпольного цеха, оперативники изъяли около 40 тысяч бутылок фальсифицированных шампанского, коньяка и водки известных брендов.
Готовая продукция. Фото: МВД России
В ближайшее время эксперты должны сказать насколько жидкость в бутылках была опасна для здоровья потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU