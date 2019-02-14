2019-02-14T18:37:27+03:00
Происшествия

А этикетки известных брендов: под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали контрафактный алкоголь. Производство располагалось в ангаре, где было установлено специальное оборудование. Операцию проводили сотрудники ФСБ, полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН.

На подпольном заводе работали 14 человек. Фото: МВД России

На подпольном заводе работали 14 человек. Фото: МВД России

- Были установлены организатор и 14 граждан, которые работали на нелегальном производстве, - пояснили в правоохранительных органах. - В результате обысков, проведенных на территории подпольного цеха, оперативники изъяли около 40 тысяч бутылок фальсифицированных шампанского, коньяка и водки известных брендов.

Готовая продукция. Фото: МВД России

Готовая продукция. Фото: МВД России

В ближайшее время эксперты должны сказать насколько жидкость в бутылках была опасна для здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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