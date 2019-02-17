Гипермаркет вернул ростовчанке деньги за рыбу с червями

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-17T09:31:34+03:00

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Ростовчанка рассказала в социальных сетях о неприятном сюрпризе в купленной рыбе. 15 февраля она приобрела в гипермаркете на улице Доватора охлажденный минтай, а вот съесть его так и не решилась.

- Приготовила в пароварке и, открыв крышку, обнаружила несколько красных червей, которые подохли от температуры... - пишет девушка. - Собрав чеки, вернули рыбу с червями на стойку информации в магазин. Нам вернули деньги, сказав между делом: "Извините".

Фотографии своей находки покупательница выложила в городские паблики. В комментариях ростовчане пишут о том, что такие "сюрпризы" - частое явление.

- В любой рыбе есть паразиты! Надо всего лишь правильно ее обрабатывать перед готовкой. В данном случае, если минтай был потрошеный, то это не значило, что его не нужно было предварительно очистить изнутри. Паразиты обычно прячутся в брюшной полости, под пузырем и пленками, которые нужно удалять самостоятельно. В ресторане вам не из лучшей рыбы блюдо сделают, - разъяснила женщина, работающая в другом крупном гипермаркете.

ИСТОЧНИК KP.RU