В Таганроге "ударят" автопробегом по бездорожью и разгильдяйству

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-17T15:23:55+03:00

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В Таганроге активисты готовят акцию для привлечения внимания к плохим дорогам. На 22 февраля намечен автопробег с необычным названием "Осиновые Колья". На него приглашаются все, кто недоволен качеством дорог в городе и хочет выразить свое отношение публично. Организаторы уверяют, что мероприятие согласовано с муниципальной администрацией.

- Людей и машин должно быть очень много, чтобы руководители города и области, а лучше страны, наконец, услышали его жителей, - призывают активисты водителей. - Примите участие, не будьте равнодушными к проблеме Таганрога.

Участников автопробега ждут в 14:00 на парковке торгового центра "Лето".

Напомним, жители этого города регулярно жалуются в социальных сетях на ямы и провалы асфальта. По Интернету несколько месяцев гуляет мем: "Таганрог уходит под землю".

ИСТОЧНИК KP.RU