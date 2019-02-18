2019-02-18T11:12:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на месте рынка на Сиверса построят торговый центр

Пока рынок продолжает работать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону на один торговый комплекс станет больше. Его планируют построить на месте рынка стройматериалов на проспекте Сиверса (район автовокзала).

- Инвестиции в строительство, по оценкам эксперта, составят более 900 млн рублей, - сообщает деловое издание «Город N».

Название этого двухэтажного объекта в разрешении на строительство - «Универсальный магазин», использование - магазины продовольственные и промтоварные (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами). Центр возводится на земельном участке размером почти 1,3 га.

Напомним, последние пять лет активно обсуждается судьба рынка, были планы построить здесь здания арбитражного суда, а строительный базар перенести в Левенцовку, но пока ничего не изменилось. На сегодняшний день строительный рынок, который достаточно популярный среди горожан, продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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