2019-02-18T11:03:34+03:00
Общество

Экс-участница «Дома-2» призналась о снах с бывшим

Марина Мексика заинтриговала своих поклонников
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ms.mexikaФото: ms.mexika
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Бывшая участница «Дома-2» 23-летняя Марина Мексика умеет эпатировать публику, чаще всего - на своей странице в инстаграме, где регулярно появляются ее очень откровенные снимки. Но не в этот раз.

- Девочки срочно вопрос на засыпку: к чему сняться бывшие? - поинтересовалась Марина, подобрав к посту фото в строгом платье. - И часто ли они вам снятся и если снятся,то к чему? Вопроса и не возникло бы, будь сон с его участием «где в каждом проявлении человек ищет со мной встречи» без последствий в реальности?... Интересно услышать лично вашу теорию а не «сонник окей’гугл».

ms.mexikams.mexika
Девочки срочно вопрос на засыпку к чему сняться бывшие?)
18875 отметок «Нравится»108 комментариевInstagram

Поводом к такому вопросу стал сон, после которого, как призналась девушка, она вынуждена была «сразу же после пробуждения закинуть страничку инста парня в черный список».

Комментарии не заставили себя ждать (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Это не просто так, он думает о тебе», «Забыть дорогих людей невозможно, а любимых так вообще», «Это твои сокровенные мечты, подсознательные, в которых возможно сама себе признаться не можешь», «Когда ложишся спать думай о настоящем, о чем-то хорошем».

Подняв волну обсуждения, Марина отставила без ответа главный вопрос: а кто приснился?

Напомним, Марина Мексика прошлым летом также стала героиней второго сезона проекта «Инстаграмщицы» («Пятница»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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