В Ростове-на-Дону 19-летний студент попался на торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-23T14:55:18+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался студент, которого подозревают в сбыте наркотиков. Согласно официальной версии, молодой человек откликнулся на объявление о быстром заработке крупной суммы денег, которое он нашел в социальной сети.

Как оказалось, сбытчики искали так называемого закладчика - человека, который будет прятать запрещенные вещества в тайники, чтобы затем через Интернет сообщать место покупателю. И студент согласился.

- Во время личного досмотра у него обнаружили семь свертков из черной изоленты, в которых было порошкообразное вещество, - пояснили в правоохранительных органах.

Эксперты подтвердили, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения. По факту сбыта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU