Уилл Смит выложил в Instagram видео, созданное ростовчанкой
Звезда фильмов "Люди в черном", "Я - легенда" и "Хэнкок", голливудский актер Уилл Смит запостил на своей странице в Instagram видео, созданное анимационной студией из Ростова-на-Дону. В ролике мультяшный Уилл едет на машине по Маями и попивает воду под музыку.
- Спасибо за то, что вдохновляете нас. Мы ваши поклонники, - обратились ростовчане к американскому актеру.
В ответ звезда экрана запостил ролик себе, написав: "Ха-ха! Спасибо". На его странице видео собрало более 2,8 миллиона лайков. Известно, что ролик нарисовала молодая ростовчанка Ника, офис которой расположен в центре донской столицы.
Напомним, в этом году Уилл Смит предстанет перед любителями кино в роли Джина в новой экранизации "Алладина".
ИСТОЧНИК KP.RU