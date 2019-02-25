Уилл Смит выложил в Instagram видео, созданное ростовчанкой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-25T13:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда фильмов "Люди в черном", "Я - легенда" и "Хэнкок", голливудский актер Уилл Смит запостил на своей странице в Instagram видео, созданное анимационной студией из Ростова-на-Дону. В ролике мультяшный Уилл едет на машине по Маями и попивает воду под музыку.

- Спасибо за то, что вдохновляете нас. Мы ваши поклонники, - обратились ростовчане к американскому актеру.

В ответ звезда экрана запостил ролик себе, написав: "Ха-ха! Спасибо". На его странице видео собрало более 2,8 миллиона лайков. Известно, что ролик нарисовала молодая ростовчанка Ника, офис которой расположен в центре донской столицы.

willsmith Haha! Nice touch with the @JUST bottle! Thanx, @vplusanimation

Напомним, в этом году Уилл Смит предстанет перед любителями кино в роли Джина в новой экранизации "Алладина".

ИСТОЧНИК KP.RU