2019-02-26T12:27:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Росгвардия.
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В Октябрьском районе Ростова-на-Дону сотрудники Росгвардии задержали участников потасовки в караоке-клубе. Как оказалось, ночью между компаниями молодых людей, которые весело отдыхали, возник спор, который закончился дракой. Сотрудники клуба вызвали Росгвардию.

- Один из подозреваемых попытался скрыться, но сотрудники догнали злоумышленника, - сообщили в ведомстве.

В результате четверых дебоширов доставили в отдел полиции, где дознаватели будут разбираться в том, кто потерпевший, а кто подозреваемый.

Напомним, накануне, 24 февраля, на Сельмаше произошла уличная перестрелка. Как оказалось, повздорили трое приятелей в возрасте от 25 лет до 31 года, у которых с собой были травматические пистолеты. В результате двоих с различные травмами доставили в больницу, а одного - в районный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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