В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-26T13:06:02+03:00

Он будет располагаться на базе Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов

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В среду, 27 февраля, в Новочеркасске откроется первый в России молодежный лунный космопарк. Он будет находиться на базе Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов.

Возможности у парка достаточно большие: предусмотрен мобильный планетарий, взлетно-посадочный корабль, интерактивный «Марсоход» и «Космический мотоцикл», на котором можно «полететь» на астероид.

Школьники смогут изучить астрономию, используя специальные тренажеры, а также побывать на виртуальной международной космической станции и совершить незабываемую прогулку по Луне.

- Ребята не только получат новые знания, но и увидят, насколько интересна профессия инженера, - сообщили в министерстве образования Ростовской области.

Напомним, сегодня Центр тренажеростроения – это более 300 квалифицированных сотрудников, среди которых есть и лауреаты государственных премий. За последние 40 лет здесь созданы пять поколений тренажерных комплексов для подготовки экипажей космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU