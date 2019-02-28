1 марта в Ростове-на-Дону бесплатно покажут фильм «Голос за безгласных» о женщине с ВИЧ

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-28T16:25:35+03:00

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1 марта в Ростове-на-Дону состоится премьера социального фильма «Голос за безгласных». Это картина о женщине, живущей с ВИЧ, которая едва ли не каждый день сталкивается с дискриминацией и задает себе очень сложные вопросы.

- Многие люди не знают, что делать, если их собственный тест показал положительный результат, - говорится в официальном сообщении о премьере. - У людей возникает множество вопросов, на которые они имеют право услышать ответ. Показ фильма будет проходить в рамках специального международного дня – 1 марта, посвященного цели «Ноль дискриминации» в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Отметим, что Ростов-на-Дону не случайно выбран местом для премьеры проекта «Голос за безгласных». Часть съемок проходила именно в нашем городе.

Начало показа в 17:20, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU