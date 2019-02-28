В Ростове-на-Дону задержали молодых людей, которые украли колеса стоимостью 200 тысяч рублей с «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-28T16:57:59+03:00

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В Ростове-на-Дону раскрыли кражу колес с дорогой иномарки. Согласно официальной версии правоохранительных органов, машину «разули» трое подельников (20,22 и 24 года), которые раньше уже имели проблемы с законом.

- Подозреваемые ночью сняли комплект колес с автомобиля, припаркованного около жилого дома, - пояснили в ведомстве. - Сумма ущерба, по словам хозяйки, составила более 200 тысяч рублей.

Когда их вычислили и задержали, оказалось, что колеса они успели продать, а деньги потратили. В отношении них возбуждено уголовное дело. В полиции говорят, что найдут и изымут колеса, которые вернут хозяйке, а что касается подозреваемых, то их будут проверять на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, Ростов поразила «эпидемия снятых колес». Картина, в принципе, одна и та же: владелец паркует машину возле своего дома, за ночь колеса у нее снимают, и авто сиротливо стоит на подложенных кирпичах.

ИСТОЧНИК KP.RU