2019-03-01T15:33:40+03:00
Происшествия

Самолет "Ростов-на-Дону - Новосибирск" вернулся в аэропорт из-за неисправности

Воздушное судно пришлось заменить
Илья БОГОМОЛОВ
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Авиарейс "Азимута" вернулся из-за технической неисправности. Фото: аэропорт Платов.Авиарейс "Азимута" вернулся из-за технической неисправности. Фото: аэропорт Платов.
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Сегодня ночью, 1 марта, в небе над Ростовом-на-Дону произошло небольшое ЧП. Вылетевший из Платова в Новосибирск самолет авиакомпании "Азимут" был вынужден вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Обнаружив проблему в одной из систем, командир борта принял решение приземлиться обратно. Посадка прошла в штатном режиме, а затем в воздушной гавани проблемное судно заменили. 78 пассажиров пересели из одного самолета в другой и вылетели в пункт назначения с некоторым опозданием, никто не пострадал. Авиалайнер уже совершил благополучную посадку в Новосибирске.

Сотрудники Южной транспортной прокуратуры проводят проверку по данному факту, сообщает ТАСС.

Напомним, "Азимут" - базовый перевозчик аэропорта Платов. Компания использует самолеты Sukhoi Superjet 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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