Спорт в резиновых сапогах: ростовчане жалуются на грязную площадку для тренировок

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-02T17:29:40+03:00

Но чиновники говорят, что другого покрытия не будет

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В одном из городских пабликов Ростова в социальной сети местная жительница обратилась к администрации Ворошиловского района.

- Я молодая мама в декрете, каждый день прогуливаюсь с коляской и наблюдаю картину, которую можно назвать «Суровый ростовский спорт в парке Дружба на бульваре Комарова», - пишет ростовчанка. - Спортивная площадка есть, но заниматься на ней без резиновых сапог невозможно. Поэтому пустует. Может, есть возможность у местных властей выделить хоть сколько-нибудь соответствующего покрытия? Пропаганда спорта есть, а условий нет, к сожалению.

Женщина выложила фото площадки, на которых видно, что под брусьями там вместо специального покрытия лежит самая обычная земля, которая после дождя прекращается в грязь.

Как оказалось, подобная жалоба была опубликована на сайте "Благоустройство" мэрии города еще в октябре 2017 года. Тогда ситуация была аналогичной. Чиновники провели проверку и дали ответ.

- Выходом на место специалистом МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района» установлено, что территория спортивной площадки имеет уплотненное песчаное покрытие на грунтовой основе. В соответствии с п. 9 ч. 10 «Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону» нормируемый перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает мягкие виды покрытия: грунтовое, газонное или синтетическое. В соответствии с требованиями эксплуатации и обеспечению безопасности спортивных площадок обустройство иного вида покрытия не представляется возможным, - говорилось в официальном ответе.

ИСТОЧНИК KP.RU