Адекватные пассажиры существуют: ростовский таксист обомлел от мамочки, надевшей на детей бахилы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-05T10:14:28+03:00

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Ростовский блогер-таксист Леонид Big L выложил в социальные видео об одной из своих пассажирок. Посадив своих детей в машину, женщина надела на них бахилы, чтобы сапожки малышей после прогулки по грязи не испачкали салон такси.

- Оказывается, есть настоящие мамы, которые думают не только о детях, но и о водителях. Смотрите, это реальность! Это существует! - воодушевился Леонид. - Дети, можете теперь делать, что хотите: плевать, есть чипсы, бананы. Можете даже покакать! В общем, я поражен. Бывает в этой жизни справедливость и честность! Взаимоуважение и понимание спасут этот мир!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/695423" frameborder="0"></iframe> Они существуют! Адекватные пассажиры и, особенно, заботливые мамы!.Видео: @taximen.travel, Instagram

- Считаю, что такая мелочь, как бахилы на детях в такси, побуждает водителей быть более вежливыми к пассажирам. Стоит это делать, чтобы водители тоже радовались тому, что дети садятся в салон, - сказала женщина.

В комментариях под видео ростовчане оценили отношение пассажирки, выразив ей уважение. "Одна такая из тысячи", - пишут мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU