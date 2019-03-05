Адекватные пассажиры существуют: ростовский таксист обомлел от мамочки, надевшей на детей бахилы
Ростовский блогер-таксист Леонид Big L выложил в социальные видео об одной из своих пассажирок. Посадив своих детей в машину, женщина надела на них бахилы, чтобы сапожки малышей после прогулки по грязи не испачкали салон такси.
- Оказывается, есть настоящие мамы, которые думают не только о детях, но и о водителях. Смотрите, это реальность! Это существует! - воодушевился Леонид. - Дети, можете теперь делать, что хотите: плевать, есть чипсы, бананы. Можете даже покакать! В общем, я поражен. Бывает в этой жизни справедливость и честность! Взаимоуважение и понимание спасут этот мир!
Они существуют! Адекватные пассажиры и, особенно, заботливые мамы!.Видео: @taximen.travel, Instagram
- Считаю, что такая мелочь, как бахилы на детях в такси, побуждает водителей быть более вежливыми к пассажирам. Стоит это делать, чтобы водители тоже радовались тому, что дети садятся в салон, - сказала женщина.
В комментариях под видео ростовчане оценили отношение пассажирки, выразив ей уважение. "Одна такая из тысячи", - пишут мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU