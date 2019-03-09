2019-03-09T01:45:01+03:00
Звезды

"Вася уже не тот": Баста поздравил женщин с 8 Марта песней Ирины Дубцовой

И его снова обвинили в попсовости
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста исполняет песню Дубцовой.Баста исполняет песню Дубцовой.Фото: Первый канал
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Накануне Международного женского дня на Первом канале вышел очередной выпуск шоу "Вечерний Ургант", в котором прозвучало сразу несколько музыкальных композиций в исполнении известных артистов. Задумка телевизионщиков была в том, чтобы певцы-мужчины спели чисто дамские песни. Так Михаилу Боярскому досталась "Люби меня по-французски" от группы "Гости из будущего", Александру Маршалу - "Не плачь" Татьяны Булановой, а Валерию Сюткину - "Плохая девочка" группы "Винтаж".

В список звездных гостей телешоу попал и рэпер Баста. Известный ростовчанин исполнил песню "О нем" авторства победительницы "Фабрики звезд - 4" Ирины Дубцовой.

- Эта баллада наполнена страстью к единственному мужчине на Земле. К нему, и только к нему... Ирина, вам не нужно страдать. За вас сегодня будет страдать Василий Вакуленко, - объявил композицию Иван Ургант.

После этого Баста без всякого речитатива затянул знакомые многим строчки: "Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость..."

Баста О нем .Розовый Ургант. Фрагмент выпуска от 07.03.2019

Рэпер поделился этим видео в социальной сети, чем снова разделил своих поклонников на два лагеря. Одни стали писать, что это очень неожиданная песня для него, но получилось шикарно. Другие засыпали артиста градом осуждающих комментариев:

- Капец, ты попсовый стал...

- Я все понимаю, но это уже реально зашквар.

- Вася уже не тот. Вообще не тот. Дальше дуэт с Лепсом или Михайловым? Ты уж тогда постарайся себя больше к реп сообществу пацанскому больше не причислять. Жаль, что все так...

- Вася из гангстера превратился в очередную жертву поп-сцены! Поменяла Москва Василия...

- Мда, Василий... Прыжок вниз у вас ускоренный. К сожалению. Был рэпер, нет рэпера...

ИСТОЧНИК KP.RU

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