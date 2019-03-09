В Левенцовке построят большую поликлинику, четыре детсада и школу

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-09T09:56:24+03:00

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На совещании в городской администрации Ростова чиновники и застройщики обсудили вопросы создания социальной инфраструктуры в жилом районе Левенцовский. На сегодняшний день там завершено строительство домов первого и третьего микрорайонов. В текущем году будет завершен шестой, активно продолжается возведение в пятого и начато строительство в восьмого. В первом микрорайоне введены в эксплуатацию детский сад и детская поликлиника, в третьем – три детских сада и школа.

Уже принято решение о строительстве на территории между пятым и шестым микрорайонами большой поликлиники, запроектированы и обеспечены финансированием еще два детских сада и школа - в пятом микрорайоне. Также в проекте у властей и застройщиков еще два детсада. Выделение средств на строительство данных объектов предусмотрено на 2020 год. Кроме того, ведется проектирование нового школьного комплекса.

Добавим, что в текущем году в Левенцовке запланировано строительство двух автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU