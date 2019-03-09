2019-03-09T14:01:48+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина погибла, выпав с 10 этажа вечером 8 марта

Причину трагедии выясняют правоохранительные органы
Илья БОГОМОЛОВ
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Причины трагедии выясняются.Причины трагедии выясняются.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Вечером 8 марта в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону произошла трагедия: из окна многоэтажки по улице Драгунской, 12 выпала молодая женщина. Об этом местные жители сообщили в социальной сети. Люди пишут, что несчастная упала с 10 этажа, после этого под домом видели мужчину, сидящего на коленях возле ее тела. Соседи выражают семье погибшей свои соболезнования.

Сейчас в обстоятельствах гибели ростовчанки разбираются правоохранительные органы. Следствию предстоит установить, был ли это несчастный случай или же происшествие носит криминальный характер. По предварительным данным, женщине было 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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