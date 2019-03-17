Прямой авиарейс из Ростова-на-Дону в Тель-Авив закроется в конце марта

СЕГОДНЯ 00:19 2019-03-17T00:19:08+03:00

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В Ростове-на-Дону закрывается один из старейших авиарейсов - в израильский город Тель-Авив. Речь идет о маршруте без пересадок авиакомпании "Россия", который перешел к ней "в наследство" от "Донавиа" и работал с начало 90-ых годов. В последнее время он совершался два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям (около 9 часов вечера). Других прямых рейсов до Тель-Авива на сайте аэропорта Платов не значится.

Как сообщает Интернет-ресурс "Ростов-Транспорт", перевозчик, вероятно, собирается концентрировать свои рейсы в московском хабе. Но и связь южной столицы России с Тель-Авивом не прервется на долго - рейс, скорее всего, "подберет" другая авиакомпания.

Закрытие маршрута, по информации источника, произойдет 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU