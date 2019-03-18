Финал Четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-18T18:26:00+03:00

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30 и 31 марта состоится крупное событие в мире женского гандбола - Финал четырех Кубка России. Проголосовав, исполком Федерации этого вида спорта приняла решение, что данное событие пройдет в Ростове-на-Дону. Турнир, кстати, посвящен 90-летию основания завода «Ростсельмаш», производящего сельскохозяйственную технику.

Уже известно, что в Финале четырех сойдутся клубы «Ростов-Дон», «Звезда» (Звенигород), «Астраханочка» и «Лада» (Тольятти). В полуфинале действующему обладателю Кубка России «Ростов-Дону», по результатам жеребьевки, предстоит сыграть со «Звездой», а затем с победителем из второй пары.

- Не важно, с кем играть. Если мы хотим завоевать Кубок, то нужно побеждать всех соперников. Во всех турнирах мы вышли в плей-офф. Сейчас все оставшиеся игры можно воспринимать как подарок нашим гандболисткам за их фантастическую работу, - считает главный тренер донского клуба Амброс Мартин.

ИСТОЧНИК KP.RU