2019-03-18T18:26:00+03:00
Спорт

Финал Четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону

Соревнование намечено на конец марта
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото: ГК "Ростов-Дон".Фото: ГК "Ростов-Дон".
Изменить размер текста:

30 и 31 марта состоится крупное событие в мире женского гандбола - Финал четырех Кубка России. Проголосовав, исполком Федерации этого вида спорта приняла решение, что данное событие пройдет в Ростове-на-Дону. Турнир, кстати, посвящен 90-летию основания завода «Ростсельмаш», производящего сельскохозяйственную технику.

Уже известно, что в Финале четырех сойдутся клубы «Ростов-Дон», «Звезда» (Звенигород), «Астраханочка» и «Лада» (Тольятти). В полуфинале действующему обладателю Кубка России «Ростов-Дону», по результатам жеребьевки, предстоит сыграть со «Звездой», а затем с победителем из второй пары.

- Не важно, с кем играть. Если мы хотим завоевать Кубок, то нужно побеждать всех соперников. Во всех турнирах мы вышли в плей-офф. Сейчас все оставшиеся игры можно воспринимать как подарок нашим гандболисткам за их фантастическую работу, - считает главный тренер донского клуба Амброс Мартин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гандбол»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ подключил офисы в Ростове-на-Дону к Единой биометрической системе
ФК "Ростов": стало известно расписание матчей до конца сезона-2018/2019
В Ростове-на-Дону автобусы маршрута №56 перестанут ходить по Ленина и Еременко
«В трусах и в перьях»: Поклонники раскритиковали новый образ третьей жены Тарасова
«Это тяжелее многих работ!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, каким сложным оказывается путь на сцену
«Ешь и худей»: «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике раскрыла свой секрет идеальной фигуры
«Сложно после дискотеки утром боксировать»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото на ринге
Донские автоинспекторы предупредили водителей о сильном тумане
В Ростове-на-Дону на Малиновского большегруз насмерть сбил пенсионера
В Ростове-на-Дону в Левенцовке хотят построить школу за 500 миллионов рублей
"Пусть это будет уроком милосердия": ростовский митрополит призвал проявить снисхождение к осквернителям храма
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019: где и когда